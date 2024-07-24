В Березовском районе нашли рыбака, утонувшего четыре дня назад

Сегодня, 24 июля, в Березовском районе нашли рыбака, который утонул 20 июля в реке Северная Сосьва. Спасатели нашли мужчину в пяти километрах от места происшествия, сообщает МЧС России по ХМАО.

«20 июля в Березовском районе во время рыбалки на реке Северная Сосьва на причале Дюкер в 20 километрах от населенного пункта Хулимсунт утонул мужчина. Сегодня в пяти км от места происшествия вниз по течению реки тело рыбака было обнаружено», ‒ указали в сообщении.

В настоящий момент специалисты проводят оперативно-следственные мероприятия.