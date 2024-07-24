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​В ХМАО спустя четыре дня нашли рыбака-утопленника

В Березовском районе нашли рыбака, утонувшего четыре дня назад

​В ХМАО спустя четыре дня нашли рыбака-утопленника
Фото: МЧС России по ХМАО / t.me

Сегодня, 24 июля, в Березовском районе нашли рыбака, который утонул 20 июля в реке Северная Сосьва. Спасатели нашли мужчину в пяти километрах от места происшествия, сообщает МЧС России по ХМАО.

«20 июля в Березовском районе во время рыбалки на реке Северная Сосьва на причале Дюкер в 20 километрах от населенного пункта Хулимсунт утонул мужчина. Сегодня в пяти км от места происшествия вниз по течению реки тело рыбака было обнаружено», ‒ указали в сообщении.

В настоящий момент специалисты проводят оперативно-следственные мероприятия.


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24 июля в 16:32, просмотров: 644, комментариев: 0
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