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​В Югре водителей проверят на соблюдение правил перевозки детей

На югорских трассах пройдут массовые проверки водителей

​В Югре водителей проверят на соблюдение правил перевозки детей
Фото: ru.freepik.com

Завтра, 25 июля, в Югре пройдут массовые проверки водителей на соблюдение правил перевозки детей. Информацию об этом сообщила пресс-служба отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по ХМАО.

«В рамках мероприятий автоинспекторы проверят соответствие перевозки юных пассажиров установленным требованиям безопасности и напомнят о преимуществах использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности. Не останутся без внимания стражей порядка на дорогах и водители, осуществляющие поездки с детьми-пассажирами по загородным автодорогам региона», ‒ указали в сообщении.

Такие же массовые проверки автовладельцев пройдут на трассе федерального значения «Тюмень ‒ Тобольск ‒ Ханты-Мансийск».

Госавтоинспекция Югры напомнила, что ребенок до семи лет должен находиться в детском кресле на заднем пассажирском сидении, а на переднем кресле ‒ до 12 лет.


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Сегодня в 12:25, просмотров: 110, комментариев: 0
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