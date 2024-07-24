На югорских трассах пройдут массовые проверки водителей

Завтра, 25 июля, в Югре пройдут массовые проверки водителей на соблюдение правил перевозки детей. Информацию об этом сообщила пресс-служба отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по ХМАО.

«В рамках мероприятий автоинспекторы проверят соответствие перевозки юных пассажиров установленным требованиям безопасности и напомнят о преимуществах использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности. Не останутся без внимания стражей порядка на дорогах и водители, осуществляющие поездки с детьми-пассажирами по загородным автодорогам региона», ‒ указали в сообщении.

Такие же массовые проверки автовладельцев пройдут на трассе федерального значения «Тюмень ‒ Тобольск ‒ Ханты-Мансийск».

Госавтоинспекция Югры напомнила, что ребенок до семи лет должен находиться в детском кресле на заднем пассажирском сидении, а на переднем кресле ‒ до 12 лет.