16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  87,2990   EUR  95,4598  

Новости

Больше новостей
Электросамокаты на улицах нужно запретить?
Комментировать
0
Вам не скучно летом в Сургуте?
Комментировать
0
Электросамокаты на улице нужно запретить?
Комментировать
0
Больше опросов

​В ХМАО два водителя пострадали после столкновения по «встречке»

На автодороге «Иртыш» в Югре получили травмы два водителя легковушек

​В ХМАО два водителя пострадали после столкновения по «встречке»
Фото: ГАИ Югры

Накануне, 23 июля, на автодороге «Иртыш» в Ханты-Мансийском районе произошло столкновение двух автомобилей по «встречке». Виновник аварии, 33-летний мужчина на «Hyundai», не выбрал безопасный боковой интервал и спровоцировал аварию.

«Около 16:20 на 58 км+570 м автодороги «Иртыш» в Ханты-Мансийском районе, 33-летний водитель автомобиля «Hyundai», по предварительным данным, не выбрал безопасный боковой интервал до движущегося во встречном направлении автомобиля «Toyota» и совершил с ним столкновение. В результате автоаварии оба водителя получили травмы», − рассказали в Госавтоинспекции Югры.

Всего за сутки на дорогах округа зарегистрировали четыре ДТП, в которых пять человек получили травмы.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:01, просмотров: 23, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Россиянам, желающим купить жилье, рекомендовали потерпеть 761
  2. ​Ларек перекрыл проезд, а власти Сургута − торговлю // ФОТОРЕПОРТАЖ 616
  3. ​Кривая логика 599
  4. ​Глава Сургута встретился с городскими УК 545
  5. Санврачи ХМАО предупредили об опасном заболевании 480
  6. ​Минцифры: мошенники не могут завладеть чужой квартирой на Госуслугах 476
  7. В Югре дети до 2 лет чаще болеют ОРВИ и гриппом 466
  8. ​Югорчанке сделали операцию на мозг, чтобы она смогла родить 460
  9. Число юных самозанятых в России достигло 146 тысяч 458
  10. ​«Дети развиваются быстрее взрослых, и все равно найдут способ уйти от ограничений в интернете» 454
  1. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 2845
  2. ​Проект для нового здания Городского культурного центра в Сургуте готов. В 2025 году можно будет искать подрядчика 2061
  3. ​Ринат Айсин поделился подробностями строительства морга в Сургуте 1878
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 20-21 июля? // АФИША 1794
  5. Мошенники научились красть и продавать квартиры через Госуслуги 1732
  6. ​Российский ЦБ действует грамотнее турецкого, поэтому инфляция под 70 процентов нам не грозит 1643
  7. ​Сегодня пешком прошли по моему избирательному округу с главой Сургута, и сразу множество проблем сдвинулось с мёртвой точки 1612
  8. ​Приятный сюрприз 1608
  9. ​В период самого бурного развития Сургута руководство администрации ходило по городу пешком. Хорошо, что Максим Слепов начал с того же 1543
  10. ​«За текущий год в Югре за незаконную рыбалку заключили около 60 человек» 1478
  1. ​На Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошло два ДТП с летальным исходом 5256
  2. Гулянье на Черной 5163
  3. ​Семья из Сургута разбилась на трассе в Свердловской области 4278
  4. ​Трагедия на Оби: первые вопросы 3842
  5. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 3602
  6. ​Самолет, летящий из Нижневартовска в Минводы, совершил аварийную посадку 3588
  7. ​«Где мужчины?»: в Совете Федерации осудили мужчин, ходящих в спортзалы и следящих за собой 3190
  8. ​В Сургуте появились электровелосипеды на прокат 2953
  9. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 2845
  10. ​Это надолго. Максим Слепов определил задачи на срок своей работы 2728

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика