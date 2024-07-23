Таксистов в ХМАО проверят на легальность

В ХМАО с 22 по 31 июля проходят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение нарушений правил дорожного движения водителями такси и пресечение нелегальной предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

«В рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции осуществляют особый контроль за безопасностью дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок и багажа легковым такси», - говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что водителем легкового такси может быть человек, у которого есть российское водительское удостоверение категории «B», нет медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами категории «B»ьи который заключило трудовой договор с перевозчиком или является индивидуальным предпринимателем с разрешением на перевозку пассажиров и багажа. Кроме того, таксист должен проходит ежедневный предрейсовый медицинский осмотр и контроль технического состояния транспортного средства.

Госавтоинспекция Югры предупреждает, что нелегальные перевозки связаны с серьезным риском и угрозой для жизни и здоровья людей. Пользуясь услугами недобросовестных перевозчиков, клиенты не могут быть уверены в исправности транспортного средства и профессионализме водителя.