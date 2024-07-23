Югорских охотников предупредили об опасности трихинеллеза

С 12 апреля по 10 июня и с 1 августа по 31 декабря в Югре проходит сезон охоты на бурого медведя. За последние два с половиной года в округе зарегистрировали четыре случая трихинеллеза, один из них - в 2023 году у жителя Югорска. Заражение произошло после употребления медвежьего мяса, полученного от знакомых. Очаги трихинеллеза диких животных на территории округа регистрируются ежегодно, подчеркивают в Роспотребнадзоре ХМАО.

Трихинеллез - природно-очаговое зоонозное заболевание, вызываемое личиночными стадиями нематоды Trichinella spiralis. Оно может протекать как остро, так и хронически, поражая свиней, других всеядных и плотоядных животных, а также человека. Заражение происходит через употребление мяса, содержащего личинки трихинелл. Заболевание характеризуется лихорадкой, мышечными болями, отеком лица, кожными сыпями и может привести к поражению внутренних органов и центральной нервной системы.

Чтобы избежать заражения, не рекомендуется употреблять неисследованное мясо диких животных, приготовленное менее чем за 2,5 часа кусками толщиной более 8 см. Следует приобретать только мясо, прошедшее ветеринарно-санитарную экспертизу, и избегать покупки мяса в местах несанкционированной торговли. Личинки трихинелл не погибают при замораживании, посоле и копчении, поэтому важно соблюдать меры предосторожности.