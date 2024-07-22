Югра оказалась на седьмом месте в рейтинге регионов по развитию ипотеки

Жители Югры стали брать меньше займов на покупку жилья по сравнению с прошлым годом. Количество выданных ипотечных кредитов снизилось на 31,1 процент. Всего за 12 месяцев недвижимость в долг приобрели 38,5 жителя на тысячу экономически активного населения, сообщают «РИА Новости».

«За последние 12 месяцев в России выдано рекордное количество ипотечных кредитов. В среднем по стране 25 человек из тысячи экономически активного населения взяли займы на покупку жилья (в 2015 году данный показатель равнялся десяти). Уже второй год подряд рейтинг развития ипотеки возглавляет Тува − здесь 130 жителей из тысячи приобрели недвижимость в долг. Это в пять раз превышает общероссийский показатель и в 24 − результат замыкающей список Ингушетии. Вторую и третью строчки занимают два региона «тюменской матрешки»: Тюменская область и Ямало-Ненецкий АО», − говорится в исследовании.

Напоминаем, в России завершилась льготная ипотека на новостройки.