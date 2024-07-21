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Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы

Переменная облачность и дожди: синоптики дали прогноз на начало недели в ХМАО

Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы

В ХМАО в начале следующей недели ожидаются переменная облачность и дожди в отдельных районах. Такой прогноз дает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В понедельник, 22 июля, возможен небольшой дождь в отдельных районах. Температура воздуха ночью составит +10…+15 °С, местами по северо-западу до +4 °С. Днем температура поднимется до +17…+22 °С. Ветер северо-восточный со скоростью от 3 до 11 м/с в зависимости от времени суток.

Во вторник, 23 июля, прогнозируется переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Ночью столбик термометра покажет от +9 до +14 °С, на северо-западе местами до +3 °С. Днем ожидается +18…+23 °С, на северо-западе до +12 °С. Ветер северо-восточный.

В среду, 24 июля, синоптики также прогнозируют переменную облачность с кратковременными дождями в отдельных районах. Днем возможны грозы. Ветер сохранит северо-восточное направление. Ночью температура составит +8…+13 °С, днем +16…+21 °С, местами по востоку до +27 °С.


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Сегодня в 15:36, просмотров: 110, комментариев: 0
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