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​В Югре почти в три раза увеличилось число жалоб на мусор

Мусорные проблемы Югры: число жалоб на свалки и вывоз отходов растет

​В Югре почти в три раза увеличилось число жалоб на мусор
Фото: ru.freepik.com

В ХМАО за первую половину 2024 года число жалоб на нарушения в сфере сбора, транспортировки и хранения отходов возросло в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые шесть месяцев 2022 года санврачи зарегистрировали 45 жалоб, 2023-го - 120, а в текущем году уже - уже 129. Большая часть жалоб касается несанкционированных свалок и несвоевременного вывоза мусора, что приводит к превышению норм накопления твердых бытовых отходов (ТБО), сообщили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что один человек в год производит около 0,5 тонн отходов, 92-95% которых складируются на свалках, выделяя токсичные вещества на протяжении многих лет.

«Угроза этих отходов состоит в их высокой токсичности. Попадая на свалку, они отравляют почву и водоемы в радиусе десятков километров вокруг. Маленькая батарейка, выброшенная на землю, способна загрязнить 400 л воды и 20 кв. м почвы. Если учесть, что в одной семье за год выходят из строя 8-9 батареек, можно оценить масштабы загрязнения окружающей среды без должной утилизации», - отметили в Роспотребнадзоре.

Порядка 60-80% мусора составляет вторсырье, пригодное для переработки. Важно правильно утилизировать опасные отходы, такие как батарейки, аккумуляторы, ртутные градусники и люминесцентные лампы, чтобы минимизировать их негативное воздействие на экологию.

С 2022 года в ХМАО работает сеть экоцентров «Югра Собирает», которые принимают вторичное сырье в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте. Эти пункты позволяют жителям округа сдавать на переработку пластик, стекло и макулатуру, тем самым уменьшая объем отходов, отправляемых на полигоны.


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Сегодня в 14:38, просмотров: 35, комментариев: 0
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