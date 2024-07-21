Югорчанин спас четырех рыбаков из перевернувшейся лодки

В Ханты-Мансийском районе перевернулась лодка с четырьмя рыбаками. Инцидент произошел на реке Обь в 3 километрах от поселка Луговской, сообщает телеграм-канал регионального МЧС.
«На помощь горе-рыбакам поспешил местный житель. Он доставил пострадавших в поселковую больницу, где им оказана первая медицинская помощь», - отметили в ведомстве.
В МЧС Югры напомнили о правилах безопасности на воде:
Всегда надевайте спасательный жилет;
Не перегружайте лодку или катер;
Не ставьте борт лодки параллельно волне, это может опрокинуть судно;
Не управляйте плавсредством в состоянии алкогольного опьянения.