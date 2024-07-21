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​На Оби перевернулась лодка с рыбаками

Югорчанин спас четырех рыбаков из перевернувшейся лодки

​На Оби перевернулась лодка с рыбаками
Фото: ru.freepik.com

В Ханты-Мансийском районе перевернулась лодка с четырьмя рыбаками. Инцидент произошел на реке Обь в 3 километрах от поселка Луговской, сообщает телеграм-канал регионального МЧС.

«На помощь горе-рыбакам поспешил местный житель. Он доставил пострадавших в поселковую больницу, где им оказана первая медицинская помощь», - отметили в ведомстве.

В МЧС Югры напомнили о правилах безопасности на воде:

Всегда надевайте спасательный жилет;

Не перегружайте лодку или катер;

Не ставьте борт лодки параллельно волне, это может опрокинуть судно;

Не управляйте плавсредством в состоянии алкогольного опьянения.


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Сегодня в 13:55, просмотров: 122, комментариев: 0
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