Югорчанин спас четырех рыбаков из перевернувшейся лодки

В Ханты-Мансийском районе перевернулась лодка с четырьмя рыбаками. Инцидент произошел на реке Обь в 3 километрах от поселка Луговской, сообщает телеграм-канал регионального МЧС.

«На помощь горе-рыбакам поспешил местный житель. Он доставил пострадавших в поселковую больницу, где им оказана первая медицинская помощь», - отметили в ведомстве.

В МЧС Югры напомнили о правилах безопасности на воде:

Всегда надевайте спасательный жилет;

Не перегружайте лодку или катер;

Не ставьте борт лодки параллельно волне, это может опрокинуть судно;

Не управляйте плавсредством в состоянии алкогольного опьянения.