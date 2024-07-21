Подросток из Сургутского района стал фигурантом уголовного дела о краже

В Сургутском районе 17-летний подросток стал фигурантом уголовного дела о краже. Юноша похитил два букета и семь тысяч рублей из цветочного ларька, сообщили в районной полиции. Заявление подала 49-летняя владелица магазина. Она оценила ущерб в более чем 11 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого. «Молодой человек признался, что планировал подарить цветы своей бывшей подруге, а украденные деньги потратил на виртуальные покупки в компьютерной игре», – сообщили в пресс-службе полиции.

Подростку грозит до пяти лет лишения свободы. На данный момент он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.