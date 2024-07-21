Пропали на рыбалке: в Сургутском районе больше двух недель ищут мужчин

В Сургутском районе продолжаются поиски двух мужчин, которые отправились на рыбалку более двух недель назад и пропали. Валерий Трусов и Денис Слюняев выехали на серой лодке «Крым» из деревни Лямина 6 июля, и с тех пор о них ничего не известно.

Информация о пропавших размещена в группе «Подслушано в Лянторе» в соцсети «ВКонтакте». «В Сургутском районе сельского поселения Лямина, проводятся поисковые работы. Двое мужчин (Трусов Валерий, Слюняев Денис), в субботу 6 июля уехали на рыбалку и до сих пор об их местонахождении ничего неизвестно», — говорится в сообщении.

Жителей Югры, которые могут оказаться на реке или вблизи нее, просят обращать внимание на любые обнаруженные вещи: серую лодку, жилеты и другие предметы. Если у кого-то есть информация о местонахождении Валерия Трусова и Дениса Слюняева, просят обратиться в дежурную службу Лянтора по номеру 112 или 8(34638)21-624.