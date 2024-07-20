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​В ХМАО лесоруб хотел отдохнуть в тишине и заблудился в тайге

Полицейские помогли вернуться домой заблудившемуся в тайге лесорубу в ХМАО

​В ХМАО лесоруб хотел отдохнуть в тишине и заблудился в тайге
Фото: freepik.com

В Нижневартовском районе полицейские вернули домой заблудившегося в тайге лесоруба. 49-летний мужчина во время обеда отошел от бригады, чтобы отдохнуть в тишине, а найти дорогу обратно уже не смог. От испуга от начал плутать и окончательно заблудился в чаще леса, рассказали в телеграм-канале «Полиция Югры».

«Коллеги пытались собственными силами отыскать мужчину, но не смогли, поэтому обратились в полицию. Поиск пропавшего осложнялся удаленностью участка вырубки. До ближайшего населенного пункта, поселка Зайцева Речка, 28 километров, а вокруг тайга и болота, — говорится в сообщении. — Полицейские организовали поисково-спасательную операцию, которая продолжалась больше суток. Стражи порядка успели обследовать существенную часть лесного массива и запустить в небо несколько сигнальных ракет, когда на звук очередного выстрела к ним вышел потерявшийся рабочий».

Лесоруб искренне поблагодарил полицейских и, отказавшись от предложенной ему медицинской помощи, отправился наконец-то домой.

Видео, как проходили поиски мужчины, опубликовали в нашем телеграм-канале.


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Сегодня в 12:29, просмотров: 69, комментариев: 0
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