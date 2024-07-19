Очередные магнитные бури ожидаются в Югре 20 и 21 июля

В ХМАО 20 и 21 июля ожидаются слабые магнитные бури, вызванные недавними солнечными вспышками. Об этом сообщают астрофизики со ссылкой на данные обсерватории солнечной динамики NASA.

«Согласно прогнозу, в субботу, 20 июля, на земле прогнозируется магнитная буря, она будет слабой. Жители европейской части континента помогут почувствовать ее с 15 до 19 часов», - сообщают астрофизики.

В воскресенье, 21 июля, также возможны незначительные магнитные возмущения, которые могут повлиять на метеозависимых людей.

Следующая неделя начнется без магнитных бурь, однако с 24 по 25 июля ожидается новый каскад магнитных возмущений, а еще одна буря может произойти 30-31 июля. Магнитные бури могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей, а также на работу систем навигации и связи. Особенно чувствительны к таким явлениям люди с сердечно-сосудистыми, нервными и дыхательными заболеваниями, пожилые, беременные женщины и маленькие дети. Возможны перебои в радиосвязи, электроэнергии и работе мобильных операторов.