Рост цен в Югре ускорился в июне: инфляция достигла 7,11%

В июне 2024 года инфляция в Югре достигла 7,11%, увеличившись с 6,92% в мае. Несмотря на то, что темпы роста цен в регионе остаются ниже, чем в Уральском федеральном округе (7,61%) и России в целом (8,59%), инфляция ускорилась из-за увеличения затрат производителей и поставщиков, сокращения предложения некоторых продовольственных товаров и высокого спроса, отмечают аналитики тюменского отделения Банка России

Цены на продовольственные товары в Югре выросли на 8,74% в годовом выражении, что выше показателя мая в 8,31%. Ускорение роста цен на плодоовощную продукцию связано с сокращением импортных поставок, что вызвало дефицит картофеля и его удорожание. Также продолжающееся увеличение затрат на оплату труда и логистику в животноводстве и переработке сельхозпродукции способствовало росту цен на говядину, колбасные изделия, сливочное масло, сметану и мороженое.

Цены на непродовольственные товары выросли на 4,89% (в мае 4,72%). Высокий потребительский спрос позволил производителям и поставщикам переложить возросшие затраты на сырье, транспортировку и оплату труда на конечные цены товаров. Это привело к ускорению роста цен на мебель, бытовые плиты и телевизоры. Также на общей инфляции отразилось повышение цен на трикотаж, стиральные машины, миксеры и блендеры.

Цены на услуги в июне выросли на 8,19%, в мае рост был выше - 8,23%.