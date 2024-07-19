16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  87,8754   EUR  96,1018  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Инфляция в Югре ускорилась до 7,11% в июне

Рост цен в Югре ускорился в июне: инфляция достигла 7,11%

​Инфляция в Югре ускорилась до 7,11% в июне
Фото: ru.freepik.com

В июне 2024 года инфляция в Югре достигла 7,11%, увеличившись с 6,92% в мае. Несмотря на то, что темпы роста цен в регионе остаются ниже, чем в Уральском федеральном округе (7,61%) и России в целом (8,59%), инфляция ускорилась из-за увеличения затрат производителей и поставщиков, сокращения предложения некоторых продовольственных товаров и высокого спроса, отмечают аналитики тюменского отделения Банка России

Цены на продовольственные товары в Югре выросли на 8,74% в годовом выражении, что выше показателя мая в 8,31%. Ускорение роста цен на плодоовощную продукцию связано с сокращением импортных поставок, что вызвало дефицит картофеля и его удорожание. Также продолжающееся увеличение затрат на оплату труда и логистику в животноводстве и переработке сельхозпродукции способствовало росту цен на говядину, колбасные изделия, сливочное масло, сметану и мороженое.

Цены на непродовольственные товары выросли на 4,89% (в мае 4,72%). Высокий потребительский спрос позволил производителям и поставщикам переложить возросшие затраты на сырье, транспортировку и оплату труда на конечные цены товаров. Это привело к ускорению роста цен на мебель, бытовые плиты и телевизоры. Также на общей инфляции отразилось повышение цен на трикотаж, стиральные машины, миксеры и блендеры.

Цены на услуги в июне выросли на 8,19%, в мае рост был выше - 8,23%.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:09, просмотров: 49, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Медики из ХМАО месяц боролись за жизнь вахтовика с тяжелейшей пневмонией 615
  2. Прокуратура устанавливает причины массовой гибели рыбы в Сургутском водохранилище 593
  3. ​В Госдуме предложили ввести штраф за дискредитацию семейных ценностей 556
  4. ​Анна Коршунова: «По ремонту дорог мы выполнили уже достаточно большой объем работы» 503
  5. 14-летняя девочка выпала из окна в Пыть-Яхе 322
  6. ​В Югре в единственном ДТП за сутки пострадали два человека 255
  7. Яму на Центральной площади Сургута устранят ближе к осени 252
  8. ​Госдума России хочет запретить управляющим компаниям шуметь с 22:00 до 8:00 251
  9. ​В России в упаковках корма для кошек «Chammy» нашли яд 207
  10. ​В Югре за прошедшую неделю потушили 86 лесных пожаров 195
  1. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 3163
  2. ​Самолет, летящий из Нижневартовска в Минводы, совершил аварийную посадку 3099
  3. ​Трагедия на Оби: первые вопросы 2868
  4. В Сургуте на мосту через Обь введут реверсивное движение 1849
  5. ​Знакомое и не очень зло 1545
  6. ​Проект для нового здания Городского культурного центра в Сургуте готов. В 2025 году можно будет искать подрядчика 1490
  7. ​Центр плавания «Дельфин» в Сургуте капитально отремонтируют к концу мая 2025 года 1475
  8. ​Играй, Россия: портрет отечественного геймера // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1401
  9. ​Как оспорить увольнение «по статье»? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1350
  10. ​Потасовка на стройплощадке в Нижневартовске закончилась стрельбой 1227
  1. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 6729
  2. ​На Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошло два ДТП с летальным исходом 4932
  3. Гулянье на Черной 4381
  4. ​В Ханты-Мансийске стартовал очередной IT-форум. Главная тема – доверие в цифровом мире 4159
  5. ​Семья из Сургута разбилась на трассе в Свердловской области 3789
  6. Время, вперёд! 3582
  7. Какие имена выбирают для детей родители в ХМАО? 3576
  8. Из наследия Ивана Захарова. Такие милые просторы… 3555
  9. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 3163
  10. ​Самолет, летящий из Нижневартовска в Минводы, совершил аварийную посадку 3099

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика