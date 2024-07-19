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​Число пострадавших от укусов клещей выросло за неделю в ХМАО

Более 4 тысяч человек пострадали от укусов клещей в ХМАО с начала сезона

​Число пострадавших от укусов клещей выросло за неделю в ХМАО
Фото: ru.freepik.com

В ХМАО с начала эпидемического сезона зарегистрировали 4183 обращения за медицинской помощью из-за укусов клещей, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Больше всего пострадавших в Ханты-Мансийске - 691 случай, Пыть-Яхе - 412, Нефтеюганске - 389, Нижневартовске - 395 и Нягани - 303. В Сургуте за медпомощью обратился 231 человек, в Сургутском районе - 55.

За неделю с 10 по 17 июля в больницы обратились 225 человек, пострадавших от укусов клещей. Это на 39 случаев больше, чем за предыдущую неделю, и на уровне среднемноголетних значений. Удельный вес детей среди пострадавших составил 13,5%. Привиты против клещевого энцефалита 21,2% всех обратившихся за помощью и 33,4% детей. Экстренной профилактике подлежало 74,6% пострадавших, все они получили противоклещевой иммуноглобулин.

Наибольшее число укусов произошло в лесу (43,1%), в черте города (20,8%), на дачах и садовых участках (20,4%), на кладбище (1,7%), в парках и скверах (1,3%). Завозные случаи составили 12,4%.

С начала сезона исследовано 454 клеща. Доля зараженных составила 25,3%, из которых 1% инфицирован вирусом клещевого энцефалита, 30,9% – боррелиями, вызывающими болезнь Лайма, 4,3% – возбудителями моноцитарного эрлихиоза и 1,3% – гранулоцитарного анаплазмоза.


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Сегодня в 13:41, просмотров: 39, комментариев: 0
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