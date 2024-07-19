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В Советском районе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим ЧС объявили в Советском районе из-за лесных пожаров

В Советском районе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Фото: ru.freepik.com

В Советском районе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Установившиеся неблагоприятные погодные условия стали причной участившихся сухих гроз, ставших причиной лесных пожаров. На сегодняшний день на значительном удалении от населенных пунктов ведутся работы по тушению двух крупных лесных пожаров, всего на территории Советского района действует 6 лесных пожаров на площади 698 гектаров», - сказано в сообщении пресс-службы.

Для тушения лесных пожаров привлечены дополнительные силы и средства. В операции задействованы 120 человек, три единицы техники, два самолета и два вертолета.

В связи с введением режима чрезвычайной ситуации запрещено посещение лесных массивов, разведение костров, сжигание мусора, горючих материалов и сухой растительности. Исключение составляют организации и граждане, занимающиеся противопожарными мероприятиями.

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно звонить в пожарно-спасательную службу по телефону 101 или в Единую дежурно-диспетчерскую службу Советского района по телефону 112 и сообщить о случившемся.


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Сегодня в 12:58, просмотров: 69, комментариев: 0
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