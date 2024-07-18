В ХМАО врачи спасли вахтовика со стопроцентным поражением легких

В ХМАО врачи спасли жизнь вахтовику из Нижневартовска, который получил стопроцентное поражение легких. Мужчина ремонтировал технику в неотапливаемом гараже, что привело к развитию двусторонней пневмонии, сообщили в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.

«Пациент работал в Нижневартовске вахтовым методом, занимался ремонтом техники в неотапливаемом гараже при низких температурах. На следующее утро у него поднялась температура до 39-40 градусов, появился кашель с мокротой и чувство тяжести при дыхании. Длительное переохлаждение вызвало осложнение в форме двусторонней пневмонии», — рассказали в пресс-службе ведомства

В течение почти месяца пациент находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Ему стало лучше после очищения крови. Мужчина прошел реабилитацию и вернулся домой после выписки из больницы.