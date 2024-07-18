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​Полиция ХМАО проверит водителей на трезвость

На дорогах Югры проведут облаву на пьяных водителей

​Полиция ХМАО проверит водителей на трезвость
Фото: Госавтоинспекция Югры / vk.com

Завтра, 19 июля, в ХМАО пройдут рейды по выявлению пьяных водителей. Сотрудники полиции проверят автомобилистов на федеральной и региональной трассе, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«19 июля 2024 года на автодороге федерального значения «Тюмень ‒ Тобольск ‒ Ханты-Мансийск» (подъезд к городу Сургут) и регионального значения «Нефтеюганск ‒ левый берег реки Обь» сотрудники ОБ ДПС окружной Госавтоинспекции и Отдела Госавтоинспекции по Нефтеюганскому району проведут профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет управления транспортными средствами с признаками опьянения», ‒ говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что за полгода в Югре произошло 43 ДТП, в которых по вине пьяных водителей погибли 11 человек и 77 получили травмы.


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Сегодня в 15:00, просмотров: 147, комментариев: 0
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