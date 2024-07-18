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​Вахтовик из ХМАО угощал попутчицу на украденные у нее деньги

Ехавший из Югры вахтовик угощал попутчицу в вагоне-ресторане на украденные у нее деньги

​Вахтовик из ХМАО угощал попутчицу на украденные у нее деньги
Фото: pixabay

Транспортные полицейские задержали 36-летнего жителя Оренбургской области, подозреваемого в хищении более 39 тысяч рублей в поезде Нижневартовск — Адлер. Мужчина, ранее судимый и работающий вахтовым методом в Югре, познакомился в плацкартном вагоне с 49-летней жительницей Югры. Женщина ехала от станции Пыть-Ях до Тихорецкой.

«С ее слов, в плацкартном вагоне женщина познакомилась с вежливым и галантным попутчиком, который помог ей убрать вещи в багажное отделение и быстро расположил даму к себе», — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

После этого попутчик предложил продолжить знакомство в вагоне-ресторане, где, как выяснилось позднее, расплачивался за алкоголь и закуски украденными у женщины деньгами. По данным правоохранителей, деньги в сумке соседки мужчина заметил сразу, а похитил их уже в вагоне-ресторане. Когда женщина заметила кражу, мужчина успел покинул поезд. Его задержали по месту прописки - в городе Бузлук Оренбургской области.


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Сегодня в 13:59, просмотров: 107, комментариев: 0
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