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​В ХМАО нашли заблудившегося в лесу мужчину

В Кондинском районе нашли мужчину, который заблудился в лесу

​В ХМАО нашли заблудившегося в лесу мужчину
Фото: ru.freepik.com

Накануне спасатели ХМАО нашли мужчину, который потерялся в лесу в Кондинском районе. О его пропаже специалистам рассказали родственники, сообщает пресс-служба «Центроспас-Югория».

«Спасателям поступило сообщение: на озере Полушаимское заблудился мужчина. Прибыли к месту вызова, опросили родственников, определили район поиска», ‒ говорится в сообщении.

Спасательный отряд обследовал 37 километров вокруг озера. После недолгих поисков 46-летнего местного жителя нашли целым и невредимым, и доставили родственникам.


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Сегодня в 12:30, просмотров: 126, комментариев: 0
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