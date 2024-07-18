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​В Югре с начала года вырос уровень преступности

За год число преступлений в ХМАО выросло на 4,9%

​В Югре с начала года вырос уровень преступности
Фото: ru.freepik.com

В ХМАО за текущий год выросло число преступлений. В сравнении с январем-июнем 2023 года преступность в регионе увеличилась на 4,9%. Информацию об этом сообщили в УМВД России по округу.

«Общее количество зарегистрированных за шесть месяцев 2024 года на территории ХМАО преступлений по сравнению с январем-июнем 2023 года увеличилось на 4,9%. Число преступлений против личности сократилось на 2,6%. Не допущен рост убийств и покушений на убийство. Уровень преступности в Югре ниже среднего по Уральскому федеральному округу и по России в целом – 641,7 преступлений на 100 тысяч населения», — говорится в сообщении.

За шесть месяцем в регионе выросло количество нарушений миграционного законодательства и преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Однако, уменьшилось число убийств и покушений на убийство, хулиганства, краж и угонов транспорта.

Всего за полгода полиция ХМАО раскрыла 5,5 тысяч преступлений, среди них 97% убийств и 88% краж.


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Сегодня в 11:13, просмотров: 92, комментариев: 0
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