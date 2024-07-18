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Спасти не удалось: в ХМАО утонули мужчина и ребенок

На водоемах ХМАО продолжают тонуть люди

Спасти не удалось: в ХМАО утонули мужчина и ребенок
Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Накануне, 17 июля, в ХМАО случилось две трагедии − утонули мужчина и ребенок. Так, первый случай произошел Нижневартовском районе на озере Буцык в районе садово-огороднического товарищества «Ягодка».

«Во время купания утонул 43-летний мужчина. Очевидцы происшествия достали его на берег без признаков жизни и передали сотрудникам правоохранительных органов», − рассказали в МЧС Югры.

Также в сельском поселении Саранпауль (Березовский район) очевидцы достали двух детей из реки Ляпин. 12-летнего мальчика получилось реанимировать, но, к сожалению, второго ребенка 11 лет спасти не удалось.

Ранее стало известно, что 14 человек утонули в водоемах Югры с начала сезона. Однако количество погибших стало больше.

Как не утонуть — в материале siapress.ru.


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Сегодня в 10:25, просмотров: 153, комментариев: 0
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