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​В Югре произошло два ДТП по вине детей

ДТП с участием детей произошли в Сургутском районе и Нижневартовске

​В Югре произошло два ДТП по вине детей
Фото: ГАИ Югры

Накануне, 17 июля, в Югре зарегистрировали два ДТП по вине детей. Первый случай произошел вечером на улице Магистральной в Лянторе. 20-летний водитель «Bmw», по предварительным данным, наехал на девятилетнего мальчика, перебегавшего проезжую часть в неположенном месте.

Второе происшествие случилось в Нижневартовске: пострадала 15-летняя велосипедистка.

«Около 19:35 на улице Пионерская в городе Нижневартовск, 27-летний водитель «Reno», двигаясь по дворовому проезду допустил наезд на 15-летнюю велосипедистку, которая пересекала проезжую часть, не предоставив преимущество в движении автомобилю», − рассказали в Госавтоинспекции Югры.

В обоих случаях несовершеннолетние получили травмы.

За сутки в Югре зарегистрировали четыре ДТП, в которых пять человек получили травмы, в том числе двое детей.


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Сегодня в 09:59, просмотров: 71, комментариев: 0
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