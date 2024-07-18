ДТП с участием детей произошли в Сургутском районе и Нижневартовске

Накануне, 17 июля, в Югре зарегистрировали два ДТП по вине детей. Первый случай произошел вечером на улице Магистральной в Лянторе. 20-летний водитель «Bmw», по предварительным данным, наехал на девятилетнего мальчика, перебегавшего проезжую часть в неположенном месте.

Второе происшествие случилось в Нижневартовске: пострадала 15-летняя велосипедистка.

«Около 19:35 на улице Пионерская в городе Нижневартовск, 27-летний водитель «Reno», двигаясь по дворовому проезду допустил наезд на 15-летнюю велосипедистку, которая пересекала проезжую часть, не предоставив преимущество в движении автомобилю», − рассказали в Госавтоинспекции Югры.

В обоих случаях несовершеннолетние получили травмы.

За сутки в Югре зарегистрировали четыре ДТП, в которых пять человек получили травмы, в том числе двое детей.