Специализированное отделение судебных приставов Югры рассказало о результатах своей работы

За полгода своего существование Специализированное отделение судебных приставов по Югре взыскало более двух миллиардов по налоговым платежам, а также коррупционным штрафам. Специалисты этого направления занимаются исполнением особых и социально значимых категорий исполнительных производств. Они также поделились и другими результатами с корреспондентом siapress.ru.

«Также в рамках исполнительных производств, возбужденных в отношении бюджетных организаций, администраций муниципалитетов Округа округа, 19 семей обеспечены новым жильем, ликвидировано 4 свалки мусора, 11 социально значимых объектов оборудованы в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности, восстановлены права 16 пенсионеров, в части назначения и выплаты пенсионных начислений», − говорится в сообщении.

На особом контроле в Специализированном отделении судебных приставов находятся исполнительные производства об обеспечении лекарственными препаратами нуждающихся граждан.