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​На автодороге «Югра» водитель авто столкнулся с трактором

Два человека пострадали в ДТП в Советском районе Югры

​На автодороге «Югра» водитель авто столкнулся с трактором
Фото: ГАИ Югры

Накануне вечером, 16 июля, на автодороге «Югра» произошло столкновение авто с трактором. Виновник ДТП, 28-летний водитель «Chevrolet», не убедился в безопасности движения при обгоне, сообщает Госавтоинспекция округа.

«Около 18:20 на 324 км автодороги «Югра», 28-летний водитель «Chevrolet», по предварительным данным, перед началом выполнения маневра «обгона» не убедился в безопасности и допустил столкновение с трактором МК-01, который осуществлял поворот налево. В результате ДТП два пассажира Chevrolet получили травмы», − говорится в сообщении.

За сутки на дорогах Югры зарегистрировали три ДТП, в которых пять человек получили травмы.


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Сегодня в 10:02, просмотров: 67, комментариев: 0
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