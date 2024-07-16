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В Югре пройден пик половодья, уровень воды падает

Пик половодья в Югре пройден: вода продолжает уходить

В Югре пройден пик половодья, уровень воды падает
Фото: телеграм-канал МЧС по ХМАО

Пик половодья в ХМАО пройден, уровень воды продолжает снижаться. Ожидается, что к августу большая часть приусадебных участков и дачных домов будет освобождена от воды, сообщили заместитель директора окружного департамента региональной безопасности Ярослав Чубаров.

«Пик половодья в Югре пройден. На сегодняшний день в Югре остаются подтопленными 2 315 приусадебных участков и 795 дачных домов. В целом паводковая обстановка характеризуется снижением уровня воды как на основных реках региона, так и на приточных реках», - цитирует ТАСС Чубарова.

По его словам, за сутки уровень воды в Оби в районе Нижневартовска упал на 4 см за сутки и достиг 954 см.

В Югре подтопленными остаются 2 315 приусадебных участков и 795 дачных домов. Власти организовали доставку продуктов питания и медикаментов по заявкам жителей. Патрулирование подтопленных территорий продолжается, обеспечиваются посты для сохранности имущества.


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Сегодня в 16:36, просмотров: 78, комментариев: 0
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