Кино под открытым небом: фестиваль уличного кино пройдет в Ханты-Мансийске и Сургуте

Для жителей Ханты-Мансийска и Сургута организуют фестивали уличного кино, где представят 18 российских короткометражных фильмов. В числе участников фестиваля - знаменитый футболист Артем Дзюба, исполнивший свою первую роль в одной из короткометражек.

Кроме того, зрители смогут увидеть конкурсную программу с участием известных актеров, таких как Юрий Колокольников, Максим Лагашкин, Сергей Епишев и другие. Фестиваль будет бесплатным для всех желающих. В Ханты-Мансийске он стартовал 15 июля, а в Сургуте начнется 20 июля.