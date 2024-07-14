СК проводит проверку по делу о долгом нерасселении аварийного дома в Нягани

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о длительном нерасселении аварийного дома в Нягани. Об этом сообщает телеграм-канал «Информационный центр СК России».

«В СМИ сообщается о длительном нерасселении многоквартирного дома по улице Интернациональной в городе Нягани Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В июле текущего года в связи с износом несущих конструкций и проведением систем канализации жильцами в помещении санитарного узла здания, 1986 года постройки, произошло обрушение перекрытий. Несмотря на признание строения аварийным в 2019 году, до настоящего времени благоустроенное жилье гражданам не представлено», - говорится в сообщении.

В ХМАО следователи проводят проверку, материалы которой приобщены к ранее возбужденному уголовному делу по статье о халатности. Доклад о предварительных и окончательных результатах расследования представят Бастрыкину.