Дожди и грозы ожидаются в Югре в начале рабочей недели

На территории ХМАО в течение ближайших трех дней, с 15 по 17 июля, ожидается переменная облачность с кратковременными дождями и грозами. Такой прогноз дает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В понедельник, 15 июля, местами возможны кратковременные дожди и гроза. Температура воздуха ночью составит +10+15 °С, а днем будет колебаться от +19 до +24 °С, местами до +30 °С. Ветер северо-восточный.

Во вторник и среду, 16 и 17 июля, также ожидается переменная облачность с кратковременными дождями и грозами в отдельных районах. Ветер сохранит северо-восточное направление. Столбик термометра покажет ночью от +11 до +16 °С, днем ожидается +23+28 °С.