В Нягани ссора в кафе переросла в поножовщину: один участник ранен, другой задержан

В Нягани утром сегодня, 14 июля, в кафе на ул. Интернациональная разгорелся конфликт между двумя мужчинами, который в итоге вылился в поножовщину. Оба участника ссоры находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Ссора началась со словесной перепалки, но вскоре один из мужчин, 34-летний житель Нягани, схватил нож и ранил 31-летнего оппонента. Пострадавшего госпитализировали.

Полицейские задержали злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Уточняется, что оба участника инцидента ранее уже были судимы.