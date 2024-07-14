Более тонны некачественной продукции изъяли из оборота в ХМАО

Управление Роспотребнадзора ХМАО изъяло более 1 тонны некачественной продукции по результатам проверок, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проверки шли с января по июнь 2024 года. За это время санврачи провели 95 проверок, 214 выездных обследований и 577 профилактических визитов в отношении предприятий, осуществляющих производство и оборот продуктов. Всего специалисты проинспектировали более 184 тонн продуктов питания.

В ходе проверок и обследований было отобрано и исследовано 2444 пробы пищевой продукции. Из них 1,8% не соответствовали установленным требованиям. А именно:

Кулинарные изделия: 0,8% проб оказались несоответствующими стандартам.

Мясо и мясные продукты, птица, яйца: 7,4% проб не соответствовали требованиям.

Молоко и молочные продукты: 4,9% проб оказались некачественными.

Рыба и рыбные полуфабрикаты: 0,5% проб не соответствовали установленным стандартам.

В результате из оборота изъяли более 1 тонны некачественной продукции. В числе основных причин оказались следующие: нарушение требований к качеству, отсутствие подтверждающих происхождение и безопасность документов, фальсификация продукции, недостоверная информация о продукции.