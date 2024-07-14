Семейный форум «Родные-Любимые» пройдет в Ханты-Мансийске пройдет в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске 19-21 июля пройдет региональный семейный форум «Родные-Любимые». В окружной столице соберутся активные, талантливые и дружные семьи со всего региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Участников ждет насыщенная программа: мастер-классы, конкурсы, лекции, экскурсии. Взрослые и дети смогут обменяться опытом, найти новых друзей и иначе посмотреть на свои взаимоотношения», - рассказали подробности в правительстве.

Уточняется, что подготовка к форуму была масштабной. Например, в Советском районе устроили семейный забег и футбольный матч между командами отцов и детей. Благодаря форуму больше родителей и детей проводят время вместе, находят общие увлечения и занятия.