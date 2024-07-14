У самолета Utair при посадке в Березово разорвало колесо шасси

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту авиационного инцидента, произошедшего 12 июля в Березово. После посадки на взлетно-посадочную полосу у воздушного судна Ан-24 произошел разрыв пневматики правого колеса шасси.

«Воздушное судно выполняло рейс ЮТР 235 по маршруту Рощино-Березово. На борту находилось 38 пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал», - говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура проверяет соблюдение требований законодательства о безопасности полетов и проводит расследование причин инцидента.