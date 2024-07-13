16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  87,7427   EUR  95,7588  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В ХМАО депортировали мигранта за сокрытие информации о преступлении

В Югре иностранец сокрыл информацию о причастности знакомых к совершению преступлений

​В ХМАО депортировали мигранта за сокрытие информации о преступлении
Фото: ru.freepik.com

В Когалыме 30-летний иностранец знал о причастности его знакомых к совершению преступлений и покрывал их. Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей. Кроме того, полиция Югры депортировала его за пределы России.

«Полицейские выяснили, что мигрант вел переписку в мессенджере с другими приезжими, совершившими преступления, предусмотренные главой 24 Уголовного кодекса Российской Федерации. Однако фигурант, достоверно зная о произошедшем, сокрыл эту информацию от правоохранительных органов», — говорится в телеграм-канале «Полиция Югры».

Помимо этого, осужденному запретили въезд в страну на пять лет.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:10, просмотров: 102, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Самолет, летящий из Нижневартовска в Минводы, совершил аварийную посадку 1121
  2. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 675
  3. ​«РусЛайн» запускает допрейсы между Белоярским и Екатеринбургом 561
  4. ​«Хочу узнать, каково жить на две пенсии» 472
  5. ​Под Коломной разбился Superjet 100, погибли три человека 329
  6. ​На Землю обрушится мощная магнитная буря 290
  7. ​Центр плавания «Дельфин» в Сургуте капитально отремонтируют к концу мая 2025 года 256
  8. ​Третий этап акарицидных обработок стартует в Сургуте 243
  9. ​Как оспорить увольнение «по статье»? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 193
  10. ​В четырех теплоснабжающих организациях ХМАО зафиксировали большую задолженность 190
  1. Гулянье на Черной 3161
  2. ​Настоящее лето: в Сургуте всю неделю будет солнечно и жарко 1946
  3. ​«Где мужчины?»: в Совете Федерации осудили мужчин, ходящих в спортзалы и следящих за собой 1852
  4. ​На сургутской улице перевернулась машина 1486
  5. ​Процедуры омоложения 1350
  6. ​В ТЦ Нижневартовска произошло кровавое самоубийство 1184
  7. Первые шаги нового главы Сургута // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1140
  8. Новый министр энергетики в Сургуте встретился со студентами, обсудил подготовку кадров и похвалил Сургутнефтегаз 1127
  9. ​Самолет, летящий из Нижневартовска в Минводы, совершил аварийную посадку 1121
  10. Тепловой или солнечный? // Обзор СИА-ПРЕСС 1095
  1. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 6131
  2. ​На Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошло два ДТП с летальным исходом 4267
  3. ​«Головоломка 2» // Впервые вижу 3929
  4. ​В Ханты-Мансийске стартовал очередной IT-форум. Главная тема – доверие в цифровом мире 3701
  5. Время, вперёд! 3221
  6. Из наследия Ивана Захарова. Такие милые просторы… 3207
  7. Гулянье на Черной 3161
  8. ​Семья из Сургута разбилась на трассе в Свердловской области 3049
  9. По улицам Сургута поехали новые автобусы большого класса 3014
  10. ​«Проблема транспортной реформы в том, что подвижной состав оказался не готов к новой маршрутной сети» 2827

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика