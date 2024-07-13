В Югре иностранец сокрыл информацию о причастности знакомых к совершению преступлений

В Когалыме 30-летний иностранец знал о причастности его знакомых к совершению преступлений и покрывал их. Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей. Кроме того, полиция Югры депортировала его за пределы России.

«Полицейские выяснили, что мигрант вел переписку в мессенджере с другими приезжими, совершившими преступления, предусмотренные главой 24 Уголовного кодекса Российской Федерации. Однако фигурант, достоверно зная о произошедшем, сокрыл эту информацию от правоохранительных органов», — говорится в телеграм-канале «Полиция Югры».

Помимо этого, осужденному запретили въезд в страну на пять лет.