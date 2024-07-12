Конфликт на стройке в Нижневартовске перерос в драку и стрельбу

В Нижневартовске на стройке произошла потасовка между рабочими, которая закончилась дракой и стрельбой. В полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

Инцидент произошел на строительной площадке на ул. Героев Самотлора. Между двумя работниками произошел конфликт. Один из мужчин без разрешения взял инструмент у коллеги и не вернул его. Словесная перепалка переросла в драку. В результате 37-летний работник, опасаясь получить телесные повреждения, выстрелил в воздух из принадлежащего ему травматического пистолета.

Участников потасовки доставили в отдел полиции, оружие изъяли. В отношении стрелявшего мужчины возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. На время расследования он будет находиться под подпиской о невыезде.