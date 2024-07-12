Капремонт участка трассы Сургут - Нижневартовск завершится в августе

В ХМАО продолжается капитальный ремонт участка трассы Сургут – Нижневартовск с 213 по 217 км, который стартовал в 2023 году. Завершить работы планируется в конце августа, сообщает телеграм-канал «Стройкомплекс Югры».

«Специалисты выполнили большой комплекс работ: фрезерование старого покрытия, укладку выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонного полотна на всем участке. Подрядчику предстоит завершить работы по укреплению обочин, а также работы по озеленению, заменить барьерное ограждение и нанести разметку», - говорится в сообщении.

Также в Сургутском районе идет ремонт еще одного участка трассы Сургут - Нижневартовск - с 75 по 90 км. Его протяженность составляет почти 15 км. Завершить ремонтные работы планируется в октябре 2025 года.

Приведение в нормативное состояние данной региональной трассы имеет важное значение. Она входит в опорную сеть автомобильных дорог России и обеспечивает транспортную доступность таких крупных городов округа как Сургут, Нижневартовск, Мегион, Лангепас и Покачи.