Подводим итоги первого месяца работы Руслана Кухарука на посту врио губернатора Югры

Временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры Руслан Кухарук за первый месяц своей работы зарекомендовал себя как эффективный управленец, который ставит интересы жителей региона на первое место и оперативно решает сложные проблемы. К такому выводу пришли эксперты, следящие за работой врио главы автономного округа. Наблюдатели высоко оценили его деятельность, указывая на профессионализм, эмпатию и внимательность к проблемам граждан.

Директор коммуникационного агентства «Generation Brand & Communications» Борис Григорьев подчеркивает высокий уровень доверия к Кухаруку. Он отмечает его авторитет как специалиста по развитию городов, а также управленческие и личные качества, которые важны для россиян. «Глава ХМАО-Югры Руслан Кухарук проявил себя заботливым руководителем, что полностью соответствует запросу людей сегодня. Социологические исследования показывают: большинство россиян ждут от глав регионов и мэров городов эмпатии, внимания и поддержки. Это и есть проявление заботы. Кухарук по своему характеру заботлив, внимателен к проблемам других. В этом он гармоничен. Именно поэтому он отвечает ожиданиям», – заявил Григорьев.

Руслан Кухарук имеет значительный опыт управления, который он успешно применяет на новом посту. В 2023 году он занял второе место после Сергея Собянина в рейтинге мэров. За шесть лет на посту мэра Тюмени он инициировал значительные изменения в городе, особенно, в его исторической части. В Тюмени была запущена программа комплексного развития территорий, которая включала снос аварийного жилья и строительство современных микрорайонов. Этот опыт Руслан Кухарук планирует применить и в Югре. За месяц врио губернатора успел побывать в семи муниципалитетах – это помимо текущей работы по руководству правительством и участия в таких мероприятиях, как Петербургский международный экономический форум и международная выставка «ИННОПРОМ».

Так, во время встречи с жителями Ханты-Мансийска врио главы региона распорядился начать строительство дороги к новому району Иртыш, что является одним из наиболее актуальных запросов на благоустройство. Работы будут выполнены в два этапа: первый завершится в 2024 году, а второй – в 2025 году. Соответствующие указания получили заместитель губернатора по строительству и ЖКХ Азат Иславев и мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

В Сургуте благодаря вмешательству Руслана Кухарука удалось найти компромисс в конфликте частного перевозчика «Центр» с муниципальным транспортным предприятием СПОПАТ. Известные горожанам синие автобусы выйдут на субподрядные работы, получив новые маршруты, что улучшит условия для обеих сторон и решит проблему организации перевозок. Руслан Кухарук предложил пересмотреть транспортную реформу в Сургуте и увеличить количество автобусов, аналогичные меры были предложены и для Нижневартовска.

В Нефтеюганске, где местные жители обеспокоены загрязнением реки Юганская Обь и протоки Сухой Лог, Руслан Кухарук пообещал завершить реконструкцию канализационных очистных сооружений и продолжить капитальный ремонт систем водоснабжения. Он также поручил региональному департаменту строительства подключиться к ремонту здания станции скорой помощи и рассмотреть возможность возвращения культурного центра «Обь» к его изначальному назначению.

Жители Покачей попросили создать круглогодичный детский центр, и Руслан Кухарук пообещал проработать этот вопрос с предпринимателями и Фондом «Мой бизнес». Также было решено отремонтировать дорогу «Покачи-Лангепас» до конца строительного сезона.

Генеральный директор Аналитического центра «ПолитГен» Ярослав Игнатовский отмечает, что Кухарук показал себя открытым для диалога руководителем, который умеет находить эффективные решения вместе с городскими и региональными активами. Он признает и сохраняет достижения региона, одновременно закладывая основы для дальнейшего развития. «Кухарук ориентируется на сообщения граждан, меняет запланированные маршруты во время поездок и лично контролирует положение дел на проблемных точках. Это подтверждает его открытость и личную заинтересованность в разрешении ситуаций. Он не разделяет проблемы на муниципальные и региональные, не оставляет муниципалитеты один на один с ситуацией. Это импонирует управленцам», – комментирует Игнатовский.

Эксперт также подчеркивает подход Кухарука к кадровым вопросам. Временно исполняющий обязанности губернатора Югры исходит из способности чиновников работать на результат и делает выводы по итогам исполнения поручений. «Кухарук дает подчиненным шанс проявить себя и принимает кадровые решения на основе их работы. Он принципиально не дает втянуть себя в местные интриги, занимая позицию арбитра», – резюмирует Игнатовский.