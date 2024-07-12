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​Пропавшего рыбака нашли на озере Кымылэмтор в Югре без признаков жизни

Спасатели нашли тело пропавшего рыбака в Югре

​Пропавшего рыбака нашли на озере Кымылэмтор в Югре без признаков жизни
Фото: МЧС России по Югре

Спасателям Югры удалось найти пропавшего рыбака на озере Кымылэмтор. На водоеме было обнаружено тело мужчины без признаков жизни, рассказали в МЧС России по ХМАО.

«9 июля югорчанин выехал на озеро Кымылэмтор порыбачить. Спустя сутки пенсионер перестал выходить на связь. На поиски 59-летнего мужчины выехали спасатели. С помощью беспилотных авиационных систем обследована акватория озера и обнаружено тело мужчины без признаков жизни», — рассказали в организации.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Ранее спасатели пару дней искали пропавшего рыбака, однако нашли лишь автомобиль, моторную лодку, документы и телефон мужчины.


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Сегодня в 10:17, просмотров: 40, комментариев: 0
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