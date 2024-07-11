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​Югорчанин четыре дня блуждал по тайге

Молодой югорчанин блуждал по тайге четыре дня без воды и пищи

​Югорчанин четыре дня блуждал по тайге
Фото: ru.freepik.com

В Советском районе нашли блуждающего четыре дня в тайге мужчину, сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

Полицейским поступило сообщение о том, что в тайге заблудился 20-летний мужчина, который работал в Северном лесничестве Таежного урочища. Бригада осуществляла работы по прочистке леса в 30 километрах от Советского. Юноша ушел с места работы 3 июля и направился пешком домой, однако так и не появился там.

Полицейские совместно с сотрудниками КУ «Центроспас – Югория» и регионального департамента недропользования организовали поисковые мероприятия. Мужчину обнаружили 8 июля в районе истока реки Тапсуй. Он провел в лесу более 4 суток без воды и пищи, был сильно изможден и искусан кровососущими насекомыми.

«Молодой человек рассказал, что выбрал неверное направление, заблудился и забрел в самую глушь тайги. Сотовая связь отсутствовала, поэтому он не смог сообщить о месте своего нахождения. Мужчине оказали первичную медицинскую помощь и доставили в отдел полиции, где передали родственникам», - рассказали в полиции.


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Сегодня в 16:19, просмотров: 134, комментариев: 0
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