В ХМАО почти 5 тысяч должников по алиментам получили запрет на выезд за границу с начала 2024 года

В ХМАО с начала 2024 года почти 5000 жителей столкнулись с запретом на выезд за границу из-за долгов по алиментам, пишет «Югорский снегирь».

С 1 января текущего года судебные приставы наложили ограничения на выезд за границу для 4806 должников по алиментам, что на 1500 человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате таких мер должники погасили задолженность на общую сумму около 8 миллионов рублей.

По данным на середину 2024 года, более 53 тысяч жителей ХМАО имеют ограничения на выезд за границу из-за неуплаченных алиментов. В первой половине текущего года судебные приставы смогли взыскать с должников почти 847 миллионов рублей по алиментным обязательствам, что на 60% превышает аналогичный показатель за тот же период в прошлом году.