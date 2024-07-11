Более 30 сотрудников Югры наградят в честь Дня российской почты

В это воскресенье, 14 июля, в России отпразднуют День российской почты. В честь этого более 30 сотрудникам учреждений в Югре выдадут корпоративные и ведомственные награды, в том числе от профильного Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«В Югре − 200 почтовых отделений, 97 из них – в сельской местности. В них работает более 1200 человек. Многие их них встретят профессиональный праздник на рабочем месте», − указано в пресс-релизе АО «Почта России».

На сегодняшний день, по всей Югре разработано более 205 почтовых маршрутов, в том числе 39 – авиационные.

Активно уделяется внимание и технической модернизации почтовых отделений. Компания активно внедряет элементы «Доступной среды».

«Так, в этом году в с. Угут возведут новое здание для почтового отделения по технологии быстровозводимой конструкции. А в 2023 г. обновленные почтовые отделения были открыты в поселках Салым Нефтеюганского района и Полноват Белоярского района. В целом, все больше отделений, включая сельские, начинают соответствовать требованиям современного сервиса», − говорится в сообщении компании.

Напоминаем, ранее в Югре в девяти отделениях Почты России появились зоны самообслуживания.