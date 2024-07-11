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​На Барсовой горе строят музей

В Сургутском районе на Барсовой горе строят музей

​На Барсовой горе строят музей
Фото: телеграм-канал администрации Сургутского района

В Сургутском районе на Барсовой горе началось строительство музея. Это будет третий, завершающий, этап благоустройства данного масштабного проекта, сообщает телеграм-канал администрации муниципалитета.

«Сейчас строители огородили территорию, частично завезли стройматериалы и готовят свайное поле под будущий объект», - уточнили в мэрии.

Здание музея будет одноэтажным. Строительство ведется на земле, относящейся к культурному наследию, а потому к строительным работам есть определенные требования, пояснили в администрации.

В здании музея разместят два экспозиционных зала и шесть фондохранилищ, которые смогут вместить 200 тысяч единиц хранения, реставрационные мастерские, современную археологическую лабораторию, кабинеты научных сотрудников.


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Сегодня в 14:55, просмотров: 127, комментариев: 0
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