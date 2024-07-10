11 человек погибли и 88 пострадали за полгода в ХМАО по вине нетрезвых водителей

В ХМАО за первые шесть месяцев 2024 года произошло 43 ДТП, в которых по вине нетрезвых водителей погибли 11 человек и 77 получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

В течение полугода сотрудники ГИБДД выявили 3 700 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. По итогам проверок возбуждено 360 уголовных дел за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Одним из наиболее резонансных инцидентов стало ДТП в Белоярском районе в начале июня 2024 года. В результате аварии, совершенной 22-летним водителем в состоянии алкогольного опьянения, один человек погиб, а четверо пассажиров, в том числе трое детей, получили ранения различной степени тяжести.

Главный государственный инспектор Югры Максим Галушков призвал всех жителей округа проявлять гражданскую ответственность и сообщать о фактах управления автомобилем в нетрезвом состоянии.

«Управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из грубых нарушений ПДД и представляет повышенную общественную опасность. Уважаемые горожане, каждый из вас может помочь в обеспечении безопасности на дорогах округа. Сообщайте о случаях «нетрезвого управления автомобилем» в полицию по телефону «02» (с мобильного – 102), а также в «Телеграм» канале в чат-боте «ДПС ХМАО – Югра» @Ugra_gibdd_bot», – отметил Галушков.