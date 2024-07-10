Югорский государственный университет занял 19 место в рейтинге вузов с самыми «дорогими» выпускниками.

Югорский государственный университет попал в ежегодный рейтинг вузов по уровню зарплат специалистов в области права. Уже третий раз подряд он красуется на 19 месте, сообщает Superjob.

«Выпускники, работая в правовой сфере, получают зарплату 80 000 рублей в месяц (+10 000 рублей за год). 76% выпускников остаются работать в Ханты-Мансийске по окончании обучения (в рейтинге прошлого года этот показатель составлял 69%)», — указано в пресс-релизе.

Важная деталь — рейтинг составлялся по зарплатам в Москве, поэтому московские (в числе прочих) вузы присутствуют на первых двенадцати местах.

Так, первое место занял Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ с показателем в 200 тысяч рублей. Вторую позицию занял Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, среднестатистический выпускник которого получает 170 тысяч.

Бронзу поделили между собой Санкт-Петербургский государственный университет и НИУ «Высшая школа экономики», оказавшийся на этой строчке впервые с 2020 года. С дипломом этих университетов можно рассчитывать на зарплату в 150 тысяч в месяц.

Всего же рейтинг попали 60 вузов из 39 городов. Для каждого заведения выборка состояла из не менее, чем 70 резюме выпускников профильных факультетов, получивших диплом в 2018—2023 годах. Данные собирались последние два месяца.