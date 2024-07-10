Спасатели помогли югорчанке, которая оказалась в ловушке на острове

В Нефтеюганске женщина решила поплавать, но не рассчитала свои силы и оказалась в ловушке на острове. Югорчанку эвакуировали спасатели, сообщили в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория».

36-летняя женщина решила переплыть протоку Акопас в районе пляжа. У нее получилось доплыть до острова, но на обратный путь сил не осталось. Горожанка стала кричать и звать на помощь.

«Спасатели прибыли к месту вызова, на островке вдалеке от берега обнаружили женщину 1988 года рождения, произвели эвакуацию к берегу пляжа», - уточнили в организации.