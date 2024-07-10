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​В ХМАО для любителей плавания пройдет экстремальный заплыв с вознаграждением

В Ханты-Мансийске устраивают экстремальный заплыв с призом в один миллион рублей

​В ХМАО для любителей плавания пройдет экстремальный заплыв с вознаграждением
Фото: ru.freepik.com

В Ханты-Мансийске с 18 по 20 июля состоится экстремальный заплыв через слияние рек Оби и Иртыша. Призовой фонд спортивного мероприятия составит один миллион рублей. Информация об этом указана на сайте организаторов ― X-WATERS.

Любителям плавания предстоит преодолеть заплыв на дистанциях в два, 20 и 25 километров.

«Суровая ультра для самых отчаянных и подготовленных ― заплыв на 25 км через слияние двух могучих сибирских рек Оби и Иртыша. Это уникальная возможность впервые покорить длинную дистанцию и установить личный рекорд в плавании на открытой воде благодаря стремительному течению. Вплавь эта возможность доступна только раз в году, на нашем заплыве. В остальное время сделать это можно только на теплоходах и лодках», ― говорится в сообщении.

Каждого участника будут сопровождать двое специалистов ― ассистент и штурман на лодке с мотором.

Ранее мы писали о том, что с начала сезона в ХМАО утонули восемь человек.


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Сегодня в 11:50, просмотров: 114, комментариев: 0
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