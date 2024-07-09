Нижневартовск и Сургут лидируют в Югре по количеству ДТП

В ХМАО за первую половину 2024 года больше всего ДТП произошло в Нижневартовске и Сургуте, меньше всего - в Лангепасе, Кондинском, Белоярском и Березовском районах, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Чаще всего аварии происходили из-за несоблюдения очередности проезда перекрестков и выезда на полосу встречного движения.

По итогам 6 месяцев в округе зафиксировали снижение основных показателей аварийности: общего количества ДТП - на 7,3%, погибших - на 26,2%, раненых в авариях людей - на 1,5%. Также на 7,1% снизилось число ДТП с участием пешеходов. В таких авариях 4 человека погибли и 89 получили травмы.

«Отдельным вопросом стоит ситуация с детским травматизмом на дорогах региона, тенденция которой также говорит о снижении показателей аварийности с участием несовершеннолетних. В 81 ДТП 3 ребенка погибли (являлись пассажирами в транспортных средствах) и 93 – получили травмы, по собственной неосторожности пострадали 14 детей», - резюмировали в ГИБДД.