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В ХМАО федеральную дорогу забросали мусором

Дорожников из ХМАО оштрафовали за несанкционированную свалку на федеральной трассе

В ХМАО федеральную дорогу забросали мусором
Фото: ru.freepik.com

В Нефтеюганске прокуратура выявила факты захламления полосы отвода федеральной автомобильной дороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск». Отходы были обнаружены в несанкционированных местах, включая территории, прилегающие к лесному фонду, а также места отдыха водителей и стоянки грузового транспорта.

«Межрайонный прокурор внес руководителю федерального казенного учреждения, отвечающего за эксплуатацию и содержание указанной автодороги, представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено», - сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

В результате учреждение очистило захламленные участки, а также провело претензионную работу с подрядными организациями по своевременному вывозу мусора и очистке полосы отвода.


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Сегодня в 13:55, просмотров: 107, комментариев: 0
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