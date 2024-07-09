Дорожников из ХМАО оштрафовали за несанкционированную свалку на федеральной трассе

В Нефтеюганске прокуратура выявила факты захламления полосы отвода федеральной автомобильной дороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск». Отходы были обнаружены в несанкционированных местах, включая территории, прилегающие к лесному фонду, а также места отдыха водителей и стоянки грузового транспорта.

«Межрайонный прокурор внес руководителю федерального казенного учреждения, отвечающего за эксплуатацию и содержание указанной автодороги, представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено», - сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

В результате учреждение очистило захламленные участки, а также провело претензионную работу с подрядными организациями по своевременному вывозу мусора и очистке полосы отвода.