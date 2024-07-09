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​Делегация Югры работает на Иннопроме в Екатеринбурге

Югра представлена на международной промышленной выставке Иннопром

​Делегация Югры работает на Иннопроме в Екатеринбурге
Фото admhmao.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук вместе с делегацией региона начал работу на международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая проходит с 8 по 11 июля в Екатеринбурге. Это событие является важной площадкой для демонстрации передовых технологий, выхода на международный рынок и эффективного B2B-нетворкинга.

Открыв работу на выставке, Руслан Кухарук посетил стенд Югры, на котором представлены 15 компаний, работающие в различных отраслях, включая нефтесервис, IT, деревообработку, нефтехимию и промышленную инфраструктуру. Компании представили свою продукцию и рассказали о планах развития.

Промышленный технопарк «Синергия» стал одним из ключевых участников стенда. Технопарк занимается производством строительных материалов, переработкой сырья, металлообработкой и изготовлением элементов нефтегазопроводов, а также деревообработкой. Руководитель технопарка Владимир Бакин рассказал, что резиденты активно развивают производство и уже заключили контракты на поставки продукции в Южную Корею, Казахстан и Узбекистан, а также налажены партнерские отношения с Китаем. В планах технопарка — дополнительная застройка территории, чтобы удовлетворить растущий интерес резидентов.

Руслан Кухарук отметил, что более подробно познакомится с деятельностью технопарка во время рабочей поездки в Нягань: «Расширение технопарка — большой потенциал для развития как Нягани, так и всего нашего региона. Буду работать в Нягани, обязательно побываю на вашей площадке».

Директор ООО «Торговый Дом «Эконо-Тех» Дмитрий Осипов рассказал о деятельности предприятия, которое является единственным в стране производителем гуаровой камеди. Этот продукт используется в нефтяной, пищевой и косметической промышленности. Заместитель губернатора Сергей Черняев сообщил, что компания включена в перечень тепловых карт Индии по импортозамещению.

В рамках ИННОПРОМа Руслан Кухарук примет участие в сессии «Научно-технологическое развитие как основа новой экономической политики» и проведет ряд рабочих встреч. Ожидается подписание соглашений, направленных на дальнейшее развитие экономического и промышленного потенциала региона.


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Сегодня в 12:26, просмотров: 123, комментариев: 0
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