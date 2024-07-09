В Нефтеюганском районе столкнулись «МАЗ» и «ГАЗ»

Накануне, 8 июля, на автодороге «Тюмень-Ханты-Мансийск» 46-летний водитель «МАЗ» столкнулся с автомобилем «ГАЗ». По предварительным данным, виновник спровоцировал ДТП на нерегулируемом перекрестке при повороте налево, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«8 июля 2024 года около 17:00 на 725 км автодороги «Тюмень - Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе, 46-летний водитель «МАЗ», по предварительным данным, при выполнении маневра «поворот налево» на нерегулируемом перекрестке, не предоставил преимущество в движении транспортному средству «ГАЗ», движущемуся во встречном направлении и допустил с ним столкновение», ― говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель «ГАЗ» получил травмы.

Всего за сутки на дорогах округа зарегистрировали три ДТП, в которых четыре человека получили травмы.